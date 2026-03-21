Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у перевищенні повноважень та недбалому ставленні до служби начальника мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП. Він мобілізував на службу сина загиблого військового, хоч той мав право на відстрочку. Суд призначив офіцеру покарання – 18,7 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, капітан Сергій Ю., будучи начальником мобілізаційного відділення одного з ТЦК та СП, на початку лютого 2026 року під час заходів оповіщення дав вказівку поліцейським доставити чоловік до приміщення ТЦК, після цього його скерували на ВЛК та призвали на військову службу.

У матеріалах справи вказано, що капітан недбало поставився до своїх обов’язків та не перевірив дані чоловіка, який є сином загиблого на фронті військового та має право на відстрочку від мобілізації.

Сергій Ю. не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання провини. У постанові суду зазначено, що військовий не взяв до уваги, що чоловік має право на відстрочку, через неуважність.

Цю справу розглянула суддя Олександра Кардаш, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши військового винним у недбалому ставленні до служби та перевищенні повноважень. Йому призначили 18,7 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.