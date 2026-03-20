ТЦК не зміг оскаржити рішення в апеляції

Коломийський міськрайонний суд задовольнив позов місцевого мешканця і скасував штраф, складений на нього за неявку до центру комплектування та соцпідтримки у термін, зазначений у повістці.

Як йдеться у рішенні суду, прикарпатець перебуває на військовому обліку та має відстрочку від призову до завершення мобілізації. 20 листопада 2024 року ТЦК відправив йому повістку поштою з вимогою з’явитися для уточнення даних на 9:00 3 грудня 2024 року.

За повісткою чоловік не з’явився, а прийшов до центру комплектування 14 січня 2025 року. Через це посадовці ТЦК і СП склали на нього протокол за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію і винесли постанову, яка передбачає штраф у 17 тис. грн.

Під час судового засідання прикарпатець сказав, що вважає постанову незаконною, оскільки повістки ані особисто, ані засобами поштового зв’язку не отримував, а тому не міг знати про дату, час та місце, в які йому необхідно з’явитися до ТЦК.

«Повістка надсилалася позивачу за його адресою проживання засобами поштового зв’язку. Однак доказів отримання цієї повістки матеріали справи не містять, оскільки жодних документів від поштового оператора, які б підтверджували факт вручення відправлення адресату, його відмови від отримання чи відсутності за місцем проживання, відповідачем до суду не надано», – йдеться у рішенні суду.

Також суд звернув увагу, що в постанові ТЦК вказано, що фактичною підставою для притягнення чоловіка до адмінвідповідальності стала неявка ним за викликом до ТЦК та СП у термін та місце, зазначені в повістці. Водночас у постанові не конкретизовано, до якого саме РТЦК прикарпатець не з’явився, а також не зазначено, коли саме та по якій повістці він мав туди прибути.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Третьякова скасувала постанову ТЦК про притягнення чоловіка до адмінвідповідальності та зобов’язала центр комплектування компенсувати йому 605 грн судових витрат.

ТЦК намагався оскаржити рішення Коломийського районного суду, однак 16 березня Восьмий апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті справи через порушення термінів апеляційного оскарження.