Упродовж двох місяців працівники РТЦК майже не використовували камери для відеофіксації

Косівський районний суд визнав офіцера відділення військового обліку та бронювання місцевого РТЦК та СП Володимира С. винним у недбалому ставленні до військової служби і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 11 березня, під час раптової перевірки центру комплектування у Косові виявили низку порушень застосування відеореєстраторів. Зокрема, під час заходів оповіщення упродовж лютого-березня 2026 року працівники ТЦК майже не застосовували відеофіксацію (за виключенням 8 днів).

Також порушено процедуру завантаження відеозаписів. Обвинувачений, який відповідав за зберігання, видачу та приймання бодікамер, завантажував записи з них на власний ноутбук, а не в ПЕОМ, поставлений на облік в ЗСУ.

Також Володимир С., порушуючи статут, не доповідав керівнику ТЦК про неправильне використання нагрудних відеореєстраторів, а натомість розповідав, що робота виконується належним чином. Під час судового засідання офіцер визнав свою вину. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Крилюк визнала Володимира С. винним у недбалому ставленні до військової служби і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Він має сплатити 660 грн судового збору та має право на апеляцію.