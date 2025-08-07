Співробітники ТЦК носитимуть бодікамери

З 1 вересня співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’яжуть носити бодікамери. Про це у четвер, 7 серпня, повідомив міністр оборони Денис Шмигать.

За словами міністра оборони, співробітники ТЦК та СП з 1 вересня будуть зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток. У разі не дотримання цих вимог, до працівників ТЦК застосовуватимуть дисциплінарні стягнення.

«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», – наголосив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль також додав, що наразі ТЦК забезпечені нагрудними відеореєстраторами приблизно на 85%, тривають закупівлі бодікамер.

Нагадаємо, що співробітники ТЦК Львівщини почали використовувати бодікамери з січня 2024 року. Відео з нагрудних відеореєстраторів направляють до обласного ТЦК для аналізу конфліктних ситуацій.