Працівників ТЦК і СП зобов'язали носити нагрудні відеокамери
Військових ТЦК зобов'яжуть фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток
До теми
З 1 вересня співробітників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’яжуть носити бодікамери. Про це у четвер, 7 серпня, повідомив міністр оборони Денис Шмигать.
За словами міністра оборони, співробітники ТЦК та СП з 1 вересня будуть зобов’язані фіксувати на відео перевірки документів та вручення повісток. У разі не дотримання цих вимог, до працівників ТЦК застосовуватимуть дисциплінарні стягнення.
«Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін», – наголосив Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль також додав, що наразі ТЦК забезпечені нагрудними відеореєстраторами приблизно на 85%, тривають закупівлі бодікамер.
Нагадаємо, що співробітники ТЦК Львівщини почали використовувати бодікамери з січня 2024 року. Відео з нагрудних відеореєстраторів направляють до обласного ТЦК для аналізу конфліктних ситуацій.