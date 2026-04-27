Німецьке озеро у мікрорайоні Пасічна – друге за величиною в місті

В Івано-Франківську триває реалізація транскордонного проєкту UrbanLakes, який передбачає облаштування рекреаційних зон Німецького озера (Україна) та озера в парку ім. Міхая Емінеску в Ботошані (Румунія). Загальний бюджет проєкту – 419,5 тис. євро, з яких грант для Франківська – 217 тис. євро.

Проєкт стартував у червні 2025 року і передбачає облаштування пірса та встановлення вежі для спостереження за птахами на острівці посеред Німецького озера. Також до кінця 2026 року тут мають звести дитячий майданчик, зону для пікніків та відпочинку з лавками, навісами, велопарковками, а також вуличний спорткомплекс з інклюзивними елементами, годівниці для птахів тощо.

«Науковці дослідили, що це озеро не слід використовувати для рибальства чи катання на катамаранах, бо в ньому є цікава рослинність, яку можна досліджувати. Тож плануємо пояснити людям, чому будуть певні обмеження», — розповіла «Репортеру» 27 квітня проєктна менеджерка Юлія Баволяк.

Зазначимо, Німецьке озеро розташоване у мікрорайоні Пасічна, воно є другим за величиною в Івано-Франківську.

Водойма виникла на початку 1980-х років під час зведення німецькими будівельниками комплексу обласної лікарні. З котловану, який був на місці озера, брали гравій, піщану суміш та воду. Час від часу на території озера проводять спортивні та культурні заходи, як от «Пасічна-фест». Також Німецьке озеро було однією з локацій урбаністичного фестивалю «Сеанс міського сканування».