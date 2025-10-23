Йдеться про нову дорогу з вулиці Гурика до вулиці Ленкавського в зеленій зоні

Франківці зібрали необхідну кількість підписів під електронною петицією про заборону будівництва дороги з вулиці Гурика до вулиці Ленкавського в зеленій зоні. Станом на 23 жовтня петицію підписали 253 мешканці й тепер її має розглянути Івано-Франківська міська рада.

Йдеться про прокладання нової вулиці через зелену зону поруч з міським озером. Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва дороги 11 вересня провело управління капітального будівництва Івано-Франківської міськради. Підряд вартістю 504 тис. грн виграв єдиний учасник аукціону – ТОВ «М-105», яке належить подружжю місцевих підприємців Юрію та Уляні Ковальчукам.

У мерії пояснили, що нова дорога має розвантажити Південний бульвар, вул. Гетьмана Мазепи й сусідні вулиці, скоротити час у дорозі та підвищити ефективність роботи громадського транспорту.

Натомість мешканці міста переконані, що будівництво дороги призведе до вирубки дерев та знищення Каштанового скверу і як наслідок – до збільшення шуму від автомобілів під вікнами житлових будинків та погіршення екологічної ситуації у мікрорайоні.

Збір підписів під електронною петицією франківців тривав з 15 вересня. Після того як документ зібрав понад 250 необхідних голосів, її має розглянути Івано-Франківська міська рада.