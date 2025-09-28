Червоним кольором позначена таєкторія майбутньої вулиці

У Івано-Франківську в зеленій зоні біля міського озера планують прокласти нову вулицю, яка зʼєднає стик вул. Гурика – Південний бульвар із вулицею Ленкавського. У департаменті містобудування та архітектури пояснили, що це розвантажить транспортні потоки мікрорайону, натомість мешканці виступають проти дороги в парковій зоні.

11 вересня управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на виготовлення проєкту для будівництва нової вулиці від Південного бульвару до вул. Ленкавського. Проти цієї ініціативи виступають мешканці району, які зазначають, що вже зараз біля озера буває тісно, а прокладання вулиці зробить цю територію ще більш не затишною. Зараз тут розташована невелика зелена зона із дитмайданчиком та деревами, які висаджували самі мешканці.

15 вересня на сайті Івано-Франківської міськради зареєстрували петицію щодо заборони будівництва дороги між будинками та озером. Наразі вона зібрала 180 голосів із 250 необхідних.

На критику містян відреагував департамент містобудування та архітектури. Там зазначили, що це не нова ініціатива, а логічне втілення планомірного розвитку транспортної мережі міста, адже дорога між Південним бульваром та вул. Ленкавського передбачена ще генеральними планами Івано-Франківська за 1981 та 2001 роки.

Фрагмент генерального плану Івано-Франківська за 1981 рік

«Сьогодні Івано-Франківськ стикається з серйозними транспортними викликами, зокрема Південний бульвар та прилеглі до нього вулиці перевантажені автотранспортом і, відповідно, мешканці не мають достатньо альтернативних шляхів для швидкого й безпечного пересування», – кажуть у департаменті.

Натомість нова дорога має розвантажити Південний бульвар, вул. Гетьмана Мазепи і сусідні вулиці, створити пряме та зручне транспортне сполучення між густозаселеними кварталами, скоротити час у дорозі та підвищити ефективність роботи громадського транспорту, зменшити затори й обсяги шкідливих викидів.