Шопка має понад 30 метрів висоти

У Тернополі в церкві святого апостола Петра завершили встановлювати найбільшу різдвяну шопку в Україні. Кожного року її розміри традиційні – 40 м завширшки та 30 м заввишки. Перед святкування Різдва у 2025 році до різдвяного вертепу додали новий елемент – це макет будинку на вул. Стуса, 8, у який влучила російська ракета 19 листопада.

Рекордну шопку у Тернополі в церкві апостола Петра встановлюють вже 19 років поспіль. Кожного року до композицій рухомого вертепу додають нові сцени та персонажів з життя України. У 2025 році священники та монахи-францисканці вирішили у шопці встановити пошкоджений російською ракетою будинок на вул. 15 Квітня, 31, повідомляє «Суспільне.Тернопіль».

«Це велика біда, котра забрала багато людських життів. Ми хочемо обгорнути людей, які будуть приходити до нас з цього будинку. Вони будуть дивитися і пригадувати собі, як було до 19 листопада. Може, хтось буде згадувати рідних, близьких, знайомих», – розповів духівник парафії отець Дам’ян.

Отець Дам’ян також додав, що у травні 2025 року в автомобільній аварії загинув отець Косма, який був ініціатором створення цього вертепу. Більшість рухомих і статичних елементів у шопці він робив власноруч. Його пам’ять також вшанували, зробивши і додавши його фігурку до шопки.

Макет будинку на вул. 15 Квітня, який зруйнувала російська ракета

«Цього року він заслужено є в нашому вертепі. Ще все не до кінця зроблено. Він ніколи не хотів показувати свого обличчя. Його завжди обгороджували якісь матеріали, молотки, він постійно ходив у камуфляжі, в якому все це робив», – зазначив отець Дам’ян.

Відкриють шопку 24 грудня під час вечірньої літургії у передвечір’я Різдва. Тоді засвітять Різдвяний вертеп і занесуть фігуру Ісуса Христа, яка є центральним елементом рухомого вертепу.

Додамо, що у 2024 році у шопці встановили відновлений театр Маріуполя, лікарню «Охматдит» в Києві та місто Охтирка. Поставили рухомі фігурки українських митрополитів, княгині Ольги та князя Володимира, а також монахів-францисканців. Це все є і в цьогорічній шопці. Вертеп стоятиме в храмі сім тижнів, після чого його розберуть до наступного Різдва.