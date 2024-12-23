Відкриють шопку на Святий вечір Різдва

У Тернополі в церкві святого Апостола Петра завершили встановлювати найбільшу різдвяну шопку в Україні. Її розміри — 40 м завширшки та 30 м заввишки. Цього року в сюжет додали сцену з життя сім’ї військового, який боєць повертається з фронту і святкує Різдво з родиною. Також тут є макет відновленого театру Маріуполя, Охматдиту в Києві та міста Охтирка.

Найбільшу різдвяну шопку України почали встановлювати у церкві святого Апостола Петра з 15 грудня, а 23 грудня завершилися останні приготування до запуску всіх рухомих деталей у вертепі. Парафія монахів-францисканців у Тернополі цей атрибут Різдва встановлює вже 18 років поспіль.

Отець-францисканець Дам’ян розповів ZAXID.NET, що кожного року різдвяний атрибут доповнюють новими елементами. Цього року частину шопки прибрали, зробили її трохи меншою, а ніж зазвичай.

«Минулого року ми показували сцену, як воїни наші зустрічають Різдво в окопі. Цього року її не буде. Натомість ми показали, як батько-військовий повертається на Різдво додому, до сім’ї. І вже вся сім’я сідає разом за стіл», – розповів отець ZAXID.NET Дам’ян.

Також цього року серед усіх будинків і конструкцій є відновлений театр Маріуполя, Охматдит в Києві та місто Охтирка. Також традиційно у центрі шопки буде Вифлеєм з пресвятою родиною та маленьким новонародженим Ісусом Христом. Будуть поставлені рухомі фігурки українських митрополитів, княгині Ольги та князя Володимира, та монахів-францисканців.

Відкриття шопки в церкві святого апостола Петра відбудеться 25 грудня, на саме свято Різдва. Тоді всі вогники на ній засвітять і увімкнуть усі рухомі фігурки. Шопка стоятиме в храмі сім тижнів, а тоді її розберуть до наступного року.