Вихідні дні матимуть працівники комунальних підприємств

Тернопільська міська рада ухвалила рішення щодо перенесення робочих днів на Різдво та Новий Рік. Вихідні матимуть лише працівники комунальних підприємств. Державні компанії працюватимуть без вихідних. Також зробити святкові дні вихідними порадили і для приватного бізнесу.

Рішення про перенесення робочих днів з відпрацюванням ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради 18 грудня. «Рішення прийняли з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва Христового та Нового року», – йдеться в повідомленні пресслужби Тернопільської міської ради.

Зокрема, робочий день на Різдво 25 грудня 2024 року, який припадає на середу, перенесли на суботу, 28 грудня 2024 року. Робочий день на Новий Рік, 1 січня 2025 року, який теж припадає на середу, перенесли на суботу, 4 січня 2025 року.

Відповідне рішення стосується всіх комунальних підприємств та установ міста. В дошкільних закладах вже попередили батьків про те, що 25 грудня та 1 січня буде вихідним днем.

Окрім того, виконавчий комітет міськради рекомендував керівникам підприємств, установ і організацій міста також перенести робочі дні і зробити вихідні на Різдво та Новий Рік для своїх працівників.