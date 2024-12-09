Оформлення кімнати на Новий рік залежить від фантазії та доступних ресурсів

2025 рік за східним китайським календарем – це рік Зеленої Деревʼяної Змії. Колір символу року часто впливає на вибір новорічного декору. Якщо не хочеться використовувати темні відтінки, варто заздалегідь обдумати, як стилізувати простір у святкових тонах, пишуть «Вікна».

Ідеї для новорічного декору своїми руками

Оформлення кімнати на Новий рік залежить від фантазії та доступних ресурсів. Ось кілька варіантів:

Маленька ялинка – поставте її на робочий стіл і прикрасьте мініатюрними іграшками та дощиком. Гірлянди – вибирайте за кольором, формою лампочок чи режимами світіння, які пасують до стилю кімнати. М’які іграшки – зараз у багатьох магазинах із декором продаються маленькі різдвяні гноми. Вони стильно виглядають і наповнять кімнату атмосферою та затишком. Світильники – напередодні Нового року багато хто любить дивитися тематичні фільми. Наприклад, «Сам удома», «Гаррі Поттер», «Віллі Вонка» тощо. Щоб під час перегляду фільмів не вмикати світло, можна придбати гарний новорічний світильник. Свічки – вибирайте варіанти у вигляді янголів чи сніговиків для створення тематичної атмосфери. Розмальовані сніжинки – за допомогою білої та синьої фарби можна розмалювати вікна сніжинками. Чашка у новорічній стилістиці – така чашка буде поліпшувати настрій у холодні вечори.

Як прикрасити вітальню на Новий рік

Вітальня – головна кімната для святкування. Основний декор варто оформити в єдиній стилістиці. Найактуальніші кольори – відтінки зеленого, золотого та жовтого

Головна ялинка – це може бути штучне дерево, натуральне або в горщику. Прикраси для ялинки – іграшки, банти, намисто та гірлянди. Декор ручної роботи – невеликі ялинки, зв’язані чи зшиті власноруч, будуть чудовим доповненням.

Як додати новорічний настрій у всьому домі