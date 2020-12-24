Різдвяними вінками зараз прикрашають двері, камін, люстру, стіл чи просто вішають на стіну

Прикрашання домівки до Різдва є невід’ємним елементом створення святкової атмосфери. Проте ще більше в неї заглибитися допоможе самостійне створення декору. Крім того, це більш економно та екологічно.

Life24 ділиться ідеями таких прикрас, які легко втілити в життя.

Різдвяний вінок

Вінки у різдвяну традицію ввів лютеранський теолог Йоганн Гінріх, який виховував дітей з бідних сімей. Аби дітям було простіше чекати на Різдво, він змайстрував із дерев’яного колеса вінок, який прикрасив 24 малими червоними та 4 великими свічками. Щоранку він запалював одну маленьку свічку, до яких по неділях додавалася одна велика.

Фото «Майстер-класів своїми руками»

Різдвяними вінками зараз прикрашають двері, камін, люстру, стіл чи просто вішають на стіну. Виготовити його самостійно досить легко: для цього знадобляться картон, нитки, гілки ялинки, шишки, цукерки, стрічки, ягоди – усе, що найдеться вдома.

Ялинка з гірлянди

Така гірлянда є оригінальною альтернативою традиційній ялинці, яку не завжди можна поставити у кожній кімнаті. Гірлянду у формі ялинки до стіни можна прикріпити српеціальними кліпсами. Додатково таку ялинку можна прикрасити фотографіями, власноруч зробленими паперовими іграшками чи іншими легкими прикрасами.

Ялинка з дерева або картону

Ще один варіант екологічної заміни новорічної ялинки. Прикрасити її можна як завгодно: кульками, бісером, гірляндами, тканиною, ґудзиками тощо.

Фото Life24

Фото Life24

Новорічне дерево

Ще один особливий спосіб урізноманітнити інтер’єр під час різдвяних свят – поставити вдома новорічне деревце замість ялинки. Для цього досить використати лише гілочку та оздобити її новорічним орнаментом. Крім того, прикрасити можна і кімнатні рослини.

Розмальовані кульки

Створення ялинкових кульок самостійно чимось нагадує малювання писанок. Для цієї ідеї вам знадобляться однотонні скляні ялинкові кульки, спеціальні фарби для малювання по склу, пензлики та ваша уява.

Декоративні ліхтарики

Особливого затишку – і не лише під час різдвяних свят – додає світло гірлянд та мерехтливих лампочок. Створити декоративні ліхтарики власноруч досить легко: вам знадобляться баночки чи бляшанки, цвяшки, фарби та свічки.

Фото Life24

Паперові дзвоники

Ще однин символ Різдва – дзвоники. Їх можна досить легко виготовити з кольорового паперу за допомогою ножиць та клею, а потім оздобити ними бильця, сходи, вхідні двері і ялинку.

Настінний камін

Каміни – це також елементи затишку, проте є вони не в кожному домі. Та за допомогою цвяхів, мотузки та простирадла це легко виправити. Намалюйте камін на простирадлі, прикрасьте його різдвяними шкарпетками та повісьте на стіну, поруч розмістіть теплий килим, подушки та ялинку – і вже можна пити біля нього какао або глінтвейн.

Фото Life24

Какао-бар

До речі, какао – та і взагалі їжа – також може бути декорацією. Облаштуйте міні-бар – столик, на якому будуть горнятка, чайничок з какао, цукерки, печиво та інші солодощі, прикрасьте його гілочкою ялинки чи свічками. Тут же можна поставити і традиційні різдвяні імбирні пряники.