Усі пряникові меблі спроектовані таким чином, щоб їх було легко зібрати

Шведська компанія IKEA до різдвяних свят розробила інструкцію для складання їхніх знакових меблів із пряників Gingerbread Höme kit, яка включає шаблони-формочки для печива.

Інструкції для різних меблів та паперові шаблони можна завантажити безкоштовно онлайн на сайті. Також є файли для друку багаторазових формочок на 3D-принтері. Усього є шість інструкцій – для виготовлення книжкової шафи Billy, стола зі стільцями Jokkmokk, стола Lack, ліжка Malm, килимка Rens та крісла Strandmon.

«Щороку печеться багато пряникових будиночків, але ми знаємо, що завжди чогось не вистачає. Gingerbread Höme kit додасть до вашого будиночку смачні предмети інтер’єру і підніме його на новий рівень», – кажуть в IKEA.

Усі пряникові меблі спроектовані таким чином, щоб їх було легко зібрати і потім прикрасити за допомогою глазурі.

Нагадаємо, що IKEA припинила випуск свого друкованого каталогу, який виходив упродовж 70 років.