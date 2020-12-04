11 різних трендових стилів оформлення ідеально впишуться в будь-який інтер’єр

Уже за кілька тижнів у Львові почнуть продавати новорічні ялинки, а це означає, що саме час замислитися про те, як саме ми будемо їх прикрашати, та запастися необхідними аксесуарами.

Журнал Homes and Gardens розробив 11 різних трендових стилів оформлення, які ідеально впишуться в будь-який інтер’єр. Від незмінної класики до сміливих кольорів та форм, від театральної розкоші до мерехтливої країни чудес. І для цього не обов’язково купляти всі нові прикраси.

1. Скандинавський стиль.

Переможець святкового сезону, який поєднує засніжені пейзажі та затишок хюге-інтер’єрів, сповнених свічок. Оберіть для ялинки суміш білих, скляних та срібних дрібних прикрас. Класично скандинавські ялинки прикрашають справжніми свічками, проте їх можна цілком замінити світлодіодними альтернативами. Доповнити теплий образ можна хутром біля підніжжя деревця.

Фото Homes and Gardens

2. Доторк морозу.

Створіть зимову країну чудес за допомогою ялинки в крижаних тонах морозного білого, запотілого скла та сяючого срібла. Прикраси у формі зимового спорядження, сніжинок, крісельних підйомників та інших аксесуарів відпочинку підтримають цей вишуканий образ.

Фото Homes and Gardens

3. Яскравий сплеск.

Цьогоріч можна розважитися за допомогою сміливих декорацій: оберіть один акцентний відтінок та побудуйте навколо нього яскраву схему – щедро розшаруйте суміш різних дрібничок та цукерок. Найкраще таке полотно буде грати на штучній ялинці морозного білого кольору.

Фото Homes and Gardens

4. Королівський салют.

Золото та насичені червоні і бордові кольори – незмінна класика в оформленні ялинки. Якщо ж пишні прикраси будуть у формі корон, оленів, дорогого намиста – класика буде дійсно королівською.

Фото Homes and Gardens

5. Гарячий рум’янець.

Рум’яний рожевий колір – ключовий тренд Різдва 2020. Це ніжний і універсальний відтінок, який використовується для створення теплих, м’яких і нейтральних інтер’єрів. У різдвяному декорі його можна збалансувати мідними, апельсиновими тонами та відтінками темного шоколаду, що створить вишукану класичну святкову схему, але з сучасним подихом.

Фото Homes and Gardens

6. Модерн.

Натхненний початком ХХ століття вишуканий декоративний стиль – не для мінімалістів. Пишність та екстравагантність, велика кількість розкішних матеріалів – шовку, вирізаного скла, оксамиту. Прикраси – безліч вигадливих дрібниць у мерехтливих коробках, включно з тваринними принтами та перами павича.

Фото Homes and Gardens

7. Сільська елегантність.

Використайте просту схему, яка враховує природну красу ялинки. Підсвітіть дерево щедро теплими білими гірляндами для максимального мерехтіння і ретельно підберіть однакові, легкі прикраси – наприклад, низки бісеру чи кілька віночків.

Фото Homes and Gardens

8. Доторк Мідаса.

Золото – багаторічний фаворит Різдва, що додає гламур у будь-який інтер’єр. Щоб воно більше відповідало сучасній естетиці, змішайте прикраси в монохромних відтінках. Чорне та біле додасть різкого контрасту, тож поєднайте сміливі графічні візерунки – смужки чи плями з дрібницями білого, чорного чи вугільно-сірого кольорів. Проміжки між ними заповніть золотом різних форм і розмірів, аби змусити ялинку дійсно сяяти.

Фото Homes and Gardens

9. Ювелірні мотиви.

Якщо цьогоріч ви дотримувалися тенденції темно-синіх відтінків в інтер’єрі, то ця святкова схема – саме для вас. Насичені коштовні кольори – сапфірово-синій, аметистово-фіолетовий чи смарагдово-зелений – чудово пасуватимуть до вашої ялинки поруч із золотими аксесуарами.

Фото Homes and Gardens

10. Звична класика.

Традиційна палітра червоного, золотистого та зеленого – розумно, вишукано та стримано. Змішана колекція різних дрібних декорацій відчуватиметься єдиним образом, якщо дати кожній прикрасі свій простір і не перевантажувати ялинку. Додайте кілька скляних дрібничок, аби збалансувати традиційні прикраси і додати дереву блиску.

Фото Homes and Gardens

11. Усе відтінки срібного.

Використайте для створення зимового свята найбільш природну річ – сніг: білий, мерехтливий, райдужний, яскравий. При різному освітленні він може світитися всіма кольорами, лишаючись святково різдвяним.

Фото Homes and Gardens