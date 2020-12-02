Цьогоріч Львів готується до Різдва та Нового року в особливих умовах через епідемію коронавірусу. Але головні святкові традиції збережуть. Зокрема, перед Оперним театром все ж встановлять ялинку. Щоправда, проведення традиційного новорічно-різдвяного ярмарку – під питанням. А всі святкування відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог. Про це під час брифінгу у середу, 2 грудня, розповів заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Ялинку, висотою 18 м, привезуть із с. Опаки Дрогобицького району. Це подарунок місцевого лісгоспу. Встановлювати ялинку почнуть 13 грудня. Підсвітити її планують так само, як і минулоріч.

«Ми плануємо, що місто відмовиться від масштабних подій – так, як це було традиційно, коли не було коронавірусу. Але акцент зробимо на невеликі святкові локації, які дадуть змогу передати дух Різдва та українські традиції. Тому встановлять ще різдвяну шопку. Ялинку почнуть встановлювати 13 грудня, а підсвітять 18 грудня – напередодні святого Миколая», – розповів Андрій Москаленко.

Щодо святкових ярмарків наразі рішення у міськраді ще не ухвалили.

До слова, на пл. Ринок уже почали встановлювати ковзанку. Працівники та відвідувачі мають дотримуватися усіх карантинних вимог. А на Різдво традиційно встановлять дідух. Тож святкова атмосфера збережеться. Щоправда, у мерії звертаються до мешканців та гостей міста з проханням відмовитися від проведення масштабних багатолюдних подій.

Нагадаємо, що виконком ЛМР вже визначив місця для продажу новорічних ялинок. Ними будуть торгувати у двох десятках локацій із 18 грудня по 6 січня.