Незалежно від виду, всі ці обрядові пісні мають особливе значення для українців

Щороку ми з нетерпінням чекаємо зимових свят, які супроводжуються улюбленими традиціями – колядуванням, щедруванням і засіванням. Дізнайтеся, в які дні тепер потрібно колядувати, щедрувати та засівати за новоюліанським календарем, пише ТСН.

Коли колядувати

Колядки – це традиційні різдвяні пісні. Зазвичай колядують у Святвечір напередодні Різдва. За новоюліанським календарем українці будуть святкувати Різдво 25 грудня, а це означає, що колядувати ми будемо ввечері 24 грудня. Колядки можна співати також і на саме Різдво.

Коли щедрувати

За новоюліанським календарем ми будемо святкувати Щедрий вечір ввечері 31 грудня.

Згідно з народними традиціями, Щедрий вечір – це час, коли ми закликаємо у своє життя добробут, щастя, урожай. Він завжди супроводжувався веселими гуляннями молоді. Особливо молодь любила «водити Маланку» ввечері. У щедрівках традиційно містяться побажання багатого урожаю, щастя для господарів дому та їхніх близьких. Часто щедрівки співали як імпровізацію.

Коли засівати

Засівають хлопці вранці на свято Василя Великого. За новоюліанським календарем воно припадає на 1 січня.

Традиція засівання також має язичницьке коріння. Цей ритуал закликає природу до щедрого урожаю та достатку.

Згідно з традиціями, засівати можуть тільки хлопці. Вони засівають зерном оселю, а господарі у відповідь пригощають їх смаколиками або дають гроші.