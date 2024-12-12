Дідух за традицією до хати заносив господар родини

Український дідух має багатовікову історію. З давніх часів його виготовляли з найкращих колосків врожаю, це відображало зв'язок із землею та природою. Колись наші предки вірили – саме в зерні живе дух родини, і тому дідух з соломи ставав оберегом, який приносив у дім щастя, здоров’я та благополуччя. Також він виконував роль містка між поколіннями та нагадував про тісний зв’язок людини з природою. Як сплести святковий оберіг вдома, пише ТСН.

Що означає дідух на Різдво

Слово «дідух» означає «найстаріший». Однак в різних регіонах України цей обрядовий елемент називали по-різному: король, сніп, колідник, сніп-рай, колядник, дідок, дід, дідочок, дідо, коляда. Зі старослов'янської мови термін перекладається як «дух предків».

Дідух за традицією до хати заносив господар родини. Ставив його одразу біля образів (ікон), що за звичаєм стояли в кутку. Його вважали оберегом від злих сил. Часто дідух додатково прикрашали. Колись дідуха ставили замість різдвяної ялинки, навіть коли ця традиція з'явилася на українських землях.

Як зробити дідух

Дідух створювався тільки з необмолочених пшеничних колосків. В деяких регіонах використовували також овес, жито. В народі існувало повір'я: якщо створити дідух з останнього обжинкового снопа у полі, то жниця, яка його в'язала, скоро народить дитя. Прикрашали святкові дерева засохлими квітами, барвистими стрічками.

Здавна існували різні технології виготовлення дідуха в різних регіонах України. Дехто створював його у вигляді коси, інші робили форму снопа чи дерева.

Якщо ви хочете створити дідух на Різдво, варто запам'ятати кілька важливих правил:

беріть хоча б 21 колосок;

перед тим, як плести, солому змочують у теплій воді, щоб вона стала еластичною і м'якою;

потім переберіть колоски за розміром. Створіть сім пучків по сім колосків в кожному (цифра сім є символом сім'ї, семи поколінь та днів тижня);

потім кожен пучок міцно перев'яжіть мотузкою;

далі зберіть пучки докупи своєрідними східцями;

сніп розділіть на три «ноги» (якщо ви взяли багато колосків, то можна на 5 чи 7), щоб дідух міг стояти.

Найпоширеніший варіант – дідух у вигляді сезонів. Такий виріб виготовляється в чотири яруса (зима, весна, літо та осінь). Для кожного ярусу складали по чотири пучки, а в кожен пучок входило сім колосків (вони є символом тижнів та днів). Для кожного ярусу могли використовувати різні види злаків, щоб створити певну пору року.