Учасники пробігли п'ять кілометрів у центральній частині міста

У неділю, 22 грудня, у центрі Львові відбувся костюмований «Забіг Звіздарів» від бігової спільноти Chumaky та Львівської міської ради, на якому зібрали донати для фонду «Повернись живим». До події також долучилися бігові клуби міста та міський голова Львова Андрій Садовий.

Учасники «Забігу Звіздарів» подолали п'ятикілометрову дистанцію центральними вулицями міста. Організатори зазначили, що це був перший «Забіг Звіздарів», до нього долучилося приблизно 100 учасників.

Учасники готували різдвяні коcтюми. Фото ZAXID.NET

«Ми долучилися до збору “Зброєносці”, який організувало місто з фондом “Повернись живим”. Ми відкрили свою банку, спочатку на 300 тис. грн, а потім підняли до пів мільйона. Ми подумали, що фіналом збору у нас має бути Різдво і хотіли завершити збір масовою подією. Оскільки ми бігова спільнота і організовуємо бігові події, то ми вирішили, що ідеально буде завершити збір таким благодійним забігом. Зі звіздами нам частково допомогло місто, багато хто зробив сам або купляли й майстрували», – розповів організатор «Забігу Звіздарів» Тарас Нижник.

Забіг відбувся у неділю, 22 грудня. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що учасники пробіжки підтримали збір «Зброєносці», мета якого зібрати 200 млн грн на зброю, РЕБ, транспорт і дрони для бойових бригад ЗСУ. Йдеться про 24-ту окрему механізовану бригаду ім. Короля Данила, 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду, 68-му окрему єгерську бригаду ім. Олекси Довбуша та 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду. Долучитися до збору можна за посиланням.