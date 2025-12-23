Святкування Різдва зазвичай відбувається в колі найближчих людей

Різдво Христове – одне з найсвітліших і найшанованіших свят у християнській традиції, яке символізує народження Ісуса Христа. Воно наповнює оселі теплом, зміцнює родинні зв’язки та нагадує про духовні цінності. В Україні це свято зберігає глибокий зв’язок із давніми звичаями та народною культурою. Коли і як йго святкувати, пишуть «Факти».

Коли святкують Різдво Христове 2025 року

Відповідно до новоюліанського церковного календаря, Різдво Христове відзначають у четвер, 25 грудня. У 2025 році ця дата припадає на четвер.

Традиції Різдва Христового

Святкування Різдва зазвичай відбувається в колі найближчих людей. Зранку віряни вітають одне одного словами «Христос народився!», на що відповідають «Славімо Його!». У цей день багато українців відвідують різдвяне богослужіння, щоб розділити радість свята та помолитися за мир і добробут.

Після служби родини збираються за святковим столом. Оскільки Різдво знаменує завершення посту, на столі з’являються м’ясні страви та інші наїдки. Особливе місце займають домашні рецепти, які передаються з покоління в покоління.

Невід’ємною частиною різдвяних свят є колядування. Діти та дорослі обходять оселі, співають колядки та прославляють народження Христа. Господарі дякують колядникам частуванням і добрими словами, вірячи, що разом із піснями до дому приходить щастя.

У багатьох громадах ставлять вертепи – сценічні дійства, що відтворюють біблійну історію Різдва. Також у храмах і домівках можна побачити різдвяні шопки як символ народження Спасителя.

Окреме місце в народній традиції посідали різдвяні ворожіння, які проводили переважно молоді люди. Вони намагалися зазирнути в майбутнє, використовуючи символічні предмети, хоча сьогодні ця традиція має радше фольклорний характер.