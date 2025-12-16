Власники бізнесу можуть самостійно встановлювати 25 грудня вихідним днем для своїх співробітників

З наближенням зимових свят українці починають планувати свій час, цікавлячись, чи будуть Різдво та Новий рік офіційними вихідними. Через воєнний стан традиційні правила святкування зазнали змін, і державні гарантії вихідного на свята тимчасово не діють. Детальніше про це пише «РБК-Україна».

Вплив воєнного стану на графік роботи

Основним чинником, що визначає робочий режим, є продовження дії воєнного стану. Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», звичні норми Кодексу законів про працю щодо святкових днів тимчасово призупинені.

Це означає, що на Різдво 25 грудня 2025 року та на Новий рік 1 січня 2026 року не встановлюються додаткові вихідні, а комендантська година та інші обмеження залишаються чинними. Також не будуть скороченими робочі дні 24 грудня та 31 грудня, українці працюватимуть за повним графіком.

Водночас у приватному секторі роботодавці можуть самостійно вирішувати, чи надавати вихідний.

Можливості для приватних компаній

Скасування державного вихідного не обмежує приватні підприємства у прийнятті рішень. Власники бізнесу можуть самостійно встановлювати 25 грудня вихідним днем для своїх співробітників. Також компанії можуть скоротити робочий день або перевести персонал на дистанційний режим.