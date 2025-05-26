Косма Холлек польський священник-францисканець, який служив у Тернополі до 2003 року

У смертельній аварії на Закарпатті загинув автор найбільшої шопки в Україні, яка розташовна в церкві в Тернополі, отець Косма Холлек. ДТП сталося 24 травня на дорозі в селі Залужжя Мукачівського району. Автомобіль знесло з дороги на узбіччя через погані погодні умови.

У поліції Закарпаття повідомили, що водій авто Škoda їхав в напрямку Іршави мокрою від дощу дорогою, не впорався з керуванням і на повороті з’їхав на узбіччя. Внаслідок аварії він загинув на місці. В автомобілі також перебував неповнолітній ужгородець – його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Загиблим водієм виявився 63-річний громадянин Республіки Польща. Увечері 24 травня в Мукачівській греко-католицькій єпархії повідомили, що це був отець Косма Холлек, брат Чину братів менших (францисканців). У той день він прямував на прощу спільнот «Матері в молитві» до Джублика, але через складні погодні умови не впорався з керуванням автомобіля.

За інформацією Мукачівської єпархії отець Косма народився 19 липня 1962 року в Сверклянах Катовицького воєводства. Після навчання у технікумі та короткого періоду роботи за фахом у 1980 році вступив до Чину братів менших (францисканців). Богословську формацію здобував у Катовіцах, а 1991 року прийняв пресвітерські свячення. Після початку душпастирської діяльності в Польщі (Забже) отець Косма вирушив на місії до Білорусі, а згодом його перевели до Чехії.

У травні 1999 року отець Косма прибув до Тернополя, розпочавши служіння в церкві святого Петра Української греко-католицької церкви. Саме тут він започаткував традицію ставити в храмі велику шопку на час Різдва. Цей вертеп також потрапив до Книги рекордів України як найбільша шопка в Україні. Вона має 18 м висоти та приблизно 30-40 м ширини

Велику рухому шопку в церкві святого Петра в Тернополі ставлять вже 21 рік поспіль

У 2003 році його скерували до Ужгорода. У 2005 році з ініціативи єпископа Мілана було створено францисканський монастир в Ужгороді. Отець Косма став його першим настоятелем та парохом нової парафії на честь Маріяповчанської ікони Богородиці.

У Мукачівській греко-католицькій єпархії також додали, що заупокійні богослужіння за отцем відбудуться в у вівторок та в середу в парафії Матері Божої Марія-Повчанської в Ужгороді за адресою вул. Заньковецької, 9А.

У вівторок, 27 травня заупокійна Божественна Літургія розпочнеться о 18:00, а в середу, 28 травня, о 12:00 відбудеться Архієрейська літургія та чин похорону, який очолить владика Теодор Мацапула, єпископ Мукачівський. Після богослужінь тіло отця Косми перевезуть до Катовіц-Паневнік в Польщі, де його і поховають на монашому цвинтарі.