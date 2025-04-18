Зв'язковий УПА Михайло Куцяба помер у Сокалі

У п’ятницю, 18 квітня, на 90-му році життя у Сокалі на Львівщині помер зв’язковий УПА Михайло Куцяба. Про це повідомили у Сокальській міськраді.

«Сьогодні, у Страсну п'ятницю, на 90-му році життя, відійшов до вічності Михайло Прокопович Куцяба, зв'язковий УПА», – йдеться в повідомленні.

Михайло Куцяба народився у 1935 році у селі Пиратин неподалік Радехова на Львівщині. У 1943 році його батька вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини і відтоді про його долю нічого невідомо.

У травні 1947 року старшого брата Михайла Куцяби арештували за участь в підпіллі ОУН та засудили до 10-річного терміну ув'язнення в ГУЛАГу, де він помер через два роки. У жовтні 1947 року маму, двох сестер та дідуся депортували до Сибіру.

12-річному Михайлу вдалося втекти. Упродовж чотирьох років він нелегально проживав у родичів, аж поки його не виявили і поставили вимогу виїхати до сім'ї. Він приєднався до рідних у місті Прокоп'євськ Кемеровської області. До України Куцяби повернулися у 1962-1963 роках.

У жовтні 2020 року за високий патріотизм, активну життєву та громадянську позицію, вагомий внесок у становлення Української держави, форму­вання національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів неза­лежної України, рішенням сесії Сокальської міської ради Михайлу Куцябі присвоєно звання «Почесний громадянин міста Сокаля».

Похорон Михайла Куцяби відбудеться 19 квітня в Сокалі.