Мирослав Симчич відбув 32 роки в радянських концтаборах за участь в УПА

У середу, 18 січня, у віці 100 років помер сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич. За участь в УПА Мирослав Симчич відбув понад 32 роки ув'язнення в радянських концтаборах.

«Помер сотенний УПА, герой України, велика Людина – Мирослав Симчич. Вічна пам’ять!», – повідомив народний депутат Володимир В’ятрович у Facebook.

Співчуття у зв’язку зі смертю легендарного сотника УПА висловив міський голова Львова Андрій Садовий.

«100 років боротьби, випробовувань та незламності. Відзначивши нещодавно столітній ювілей, сьогодні відійшов до вічності Герой України, почесний громадянин Львова та сотенний УПА Мирослав Симчич. Обіцяємо не забувати згадувати Вас після Перемоги», – написав Андрій Садовий у Facebook.

Нещодавно указом президента українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославу Симчичу було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

100-річний Мирослав Симчич (псевдо «Кривоніс») був сотенним УПА, за що відбув понад 32 роки у радянських концтаборах. Найвідомішою є його участь у бою за Космач у січні 1945 року, коли повстанці знищили цілий каральний полк НКВД – понад 400 осіб. У тому бою загинув командир 256-го полку ВВ НКВД підполковник Олексій Дергачов, Мирослав Симчич отримав поранення.

Мирослав Симчич також був кавалером орденів «Свободи» та «За заслуги», почесним громадянином Львова та Коломиї. Останні роки життя Мирослав Симчич проживав у Коломиї на Івано-Франківщині, був членом Коломийської міськрайонної станиці Братства ОУН-УПА Карпатського краю.