Командир 80-ї бригади Ігор Скибюк (зліва) та сотник УПА Мирослав Симчич

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 80-ї десантно-штурмової бригади Ігореві Скибюку та сотнику УПА, політв’язню Мирославу Симчичу. Відповідні укази президент підписав у п'ятницю, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України.

Відповідно до указу, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно командиру 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, полковнику Ігорю Скибюку «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Іншим указом звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославу Симчичу.

Сотника УПА відзначено найвищою нагородою «за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність».

99-річний Мирослав Симчич (псевдо «Кривоніс») був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах. Найвідомішою є його участь у бою за Космач у січні 1945 року, коли повстанці знищили цілий каральний полк НКВС – понад 400 осіб. Мирослав Симчич є також кавалером орденів «Свободи» та «За заслуги», почесним громадянином Львова та Коломиї.