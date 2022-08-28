Тарас Бобанич був учасником російсько-української війни і загинув у квітні цього року

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно члену проводу руху «Правий сектор» та керівнику Львівського обласного осередку партії «Правий сектор» Тарасу Бобаничу («Хаммеру»), який загинув навесні цього року на війні з російськими окупантами. Відповідний указ президент підписав у День Незалежності.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Бобаничу Тарасу Миколайовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)», – йдеться в тексті указу від 24 серпня.

Високу нагороду присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу».

33-річний Тарас Бобанич («Хаммер») з 2014 року був командиром 2-го запасного батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», який було переформовано у 2-гу резервну сотню ДУК ПС. Загинув 8 квітня під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку.