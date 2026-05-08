У Португалії на продаж виставити 100-річний палац, який близько 30 років залишався покинутим. Колись розкішна будівля нині перебуває у занедбаному стані, однак все ще зберігає архітектурні деталі, передає Daily Mail. Маєток у місті Ковільян виставили на продаж приблизно за 1,35 мільйона євро.

Палац займає близько 850 квадратних метрів, а територія навколо нього перевищує 10 тисяч квадратних метрів. Усередині будівлі розташовано 9 спалень і 6 ванних кімнат, а також просторі зали, балкони і оглядові зони. Хоча на всій території маєтку є очевидні ознаки зносу, значна частина його первісного характеру збереглася: інтер'єри з багатим оздобленням, що включають дерев'яні панелі, фрески та вишукані деталі.

Фото від Prummo Group.

Зовні фасади прикрашені плавними природними мотивами та виготовлені з граніту, кованого заліза, кераміки та мармуру.

Ця будівля була побудована у 1920-х роках на замовлення родини Жозефа Бухона, бельгійського бізнесмена, який володів заводом під час промислового буму міста. Родина Бухонів проживала в цій резиденції кілька років, після чого будівля виконувала адміністративні функції, слугуючи приміщенням для Трудового суду та офісу компанії INATEL.

З палацу також відкриваються панорамні краєвиди на долину річки Зезере та на Серра-да-Ештрела – найвищий гірський масив країни, що робить його розташування в місті надзвичайно вигідним.

Агентство нерухомості Prummo Imóveis, яке займається продажем цього палацу зазначило, що його можна перетворити на «чарівну резиденцію, штаб-квартиру організації або об’єкт інвестицій у сфері туризму чи культури».