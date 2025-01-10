Приблизні межі ділянки біля озера, де можуть звести нові багатоповерхівки

У селі Крихівці, що розташоване на околиці Івано-Франківська і впритул до міського озера, планують збудувати багатоповерхівки на території, що призначена під садівництво. Відповідний детальний план території (ДПТ) винесли на громадське обговорення.

Як вказано у документації, територія ДПТ складається із 13 земельних ділянок, що призначені під садівництво, та має загальну площу 0,9531 га. Усі ділянки мають одного власника – Романа Балагуру. Йдеться про землю у садовому товаристві «Дружба» у селі Крихівці, що на околиці Івано-Франківська біля міського озера. На ділянках пропонують звести шість багатоповерхівок: три поверховістю у 8-10 поверхів та ще три – 13-16 поверхів, а також передбачена будівля громадського призначення (офіси, торгівля).

Територія ДПТ розташована у селі Крихівці, що біля міського озера Івано-Франківська

За попередніми даними, у запланованих багатоповерхівках зможе проживати близько 800 нових мешканців. Для їх потреб планують облаштувати закритий підземний паркінг та наземні стоянки. На території також планують будівництво трансформаторної підстанції, яка живитиме майбутній ЖК. Відстань від цієї ділянки до центру Івано-Франківська становить близько 3 км.

План розбудови території (клікніть для збільшення)

Метою цього ДПТ є, зокрема, зміна цільового призначення земельних ділянок та забезпечення комплексності забудови території. Його розробили на підставі рішення сесії Івано-Франківської міськради.

23 січня о 09:00 на вул. Незалежності, 9 у Івано-Франківську (кабінет 501) заплановано провести громадське обговорення цього проєкту. Громадськість може ознайомитись із повним текстом та візуалізаціями проєкту ДПТ на сайті департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради, а також подати письмові зауваження та пропозиції до 7 лютого 2025 року.