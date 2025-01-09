«Бос Авто Україна» кілька років торгує автомобілями на вул. Кульпарківській поблизу ТРЦ Victoria Gardens

У четвер, 9 січня, Господарський суд задовольнив позов міської ради та зобовʼязав фірму «Бос Авто Україна», яка займається торгівлею автомобілями, звільнити cамовільно захоплену комунальну землю на вул. Кульпарківській поблизу ТРЦ Victoria Gardens.

«Місто неодноразово зверталось із закликом добровільно звільнити ділянку, але отримали ігнор. Тому сьогоднішнє рішення допоможе швидко повернути земельну ділянку до первісного виду», – повідомили у юридичному департаменті ЛМР, де вказали, що підприємці мають демотнувати споруду охорони та сітчасту огорожу.

ТзОВ «Бос Авто Україна» кілька років поспіль торгує автомобілями, які привозять з Європи та США, на вул. Кульпарківській, 222 поблизу ТРЦ Victoria Gardens. Свого часу частину цієї ділянки було відведено управлінню капітального будівництва департаменту ЖКГ – для будівництва майбутньої транспортної розв'язки від вул. Кульпарківської до вул. Патона.

За даними Львівської міської ради, компанія самовільно захопила близько 42 соток землі для облаштування майданчика з продажу авто. Грошей за користування цією землею до міського бюджету фірма не сплачувала.

Нагадаємо, що раніше працівники міськради вже зверталися до власників фірми, аби ті звільнили незаконно зайняту комунальну землю. Та оскільки підприємці ігнорували вимоги міста, управління держконтролю скерувало заяви до обласної прокуратури та поліції.

За даними YouControl, ТОВ «Бос Авто Україна» зареєстроване понад 5 років тому у Львові. Власниками фірми є мешканець Яворівського району Денис Морозов та житель Коломиї Андрій Ткачук.