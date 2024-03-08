Фірма, що торгує вживаними авто зі США та Європи, захопила 30 соток біля ТРЦ Victoria Gardens

Львівська компанія «Бос Авто Україна», яка займається торгівлею автомобілями, cамовільно захопила 30 соток комунальної землі на вул. Кульпарківській поблизу ТРЦ Victoria Gardens, де облаштувала торговий майданчик. Раніше частину цієї ділянки було відведено під майбутню транспортну розв'язку від вул. Кульпарківської до вул. Патона. Львівська міськрада звернулася до правоохоронців з приводу захоплення землі та готує позов до суду.

ТЗОВ «Бос Авто Україна» кілька років поспіль торгує автомобілями, які привозять з Європи та США, на вул. Кульпарківській, поблизу будинку №222 та великого торгово-розважального центру.

Як повідомили в департаменті містобудування Львівської міськради, щоб облаштувати майданчик для продажу транспортних засобів, підприємці захопили близько 30 соток комунальної землі. Свого часу частину цієї ділянки було відведено управлінню капітального будівництва департаменту ЖКГ – для будівництва майбутньої транспортної розв'язки від вул. Кульпарківської до вул. Патона.

«Жодних документів, які б надавали право користуватися цією землею, у власників фірми немає. ЛМР не приймала рішень. Також відсутня інформація щодо зареєстрованих речових прав на цю ділянку в Державному реєстрі речових прав та Реєстрі прав власності на нерухоме майно», – повідомили в управлінні держконтролю за використанням та охороною земель.

Львівська міськрада заявила про самовільне захоплення землі на вул. Кульпарківській (фото ЛМР)

Раніше працівники управління вже зверталися до власників фірми, аби ті звільнили незаконно зайняту комунальну землю. Та оскільки вони ігнорують вимоги міста, управління держконтролю скерувало заяви до обласної прокуратури та поліції. Обставини справи вивчає Франківська окружна прокуратура.

Водночас матеріали обстеження ділянки скеровано до юридичного департаменту Львівської міськради. Там готують позовну заяву до суду щодо звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

За даними YouControl, ТОВ «Бос Авто Україна» зареєстроване 4,5 роки тому у Львові. Власниками фірми є мешканець Яворівського району Денис Морозов та житель Коломиї Андрій Ткачук.