Уже пʼять років поспіль львівʼяни відвідують фестиваль вина

Впродовж 1-3 травня на території Львівського палацу мистецтв відбудеться п’ятий, ювілейний Ukrainian Wine Festival. Про це повідомляють організатори фестивалю.

На відвідувачів фестивалю Ukrainian Wine Festival чекають понад 30 виноробень з різних куточків України, класичні дегустації вин з інтерактивними форматами, фановий забіг «Винна миля», а також винна йога. Традиційно кожен відвідувач отримає на вході брендовний скляний келих у подарунок.

«За п’ять років Ukrainian Wine Festival став головним місцем зустрічі тих, хто створює українське вино, і тих, хто хоче в ньому розібратися, – зазначає організатор фестивалю Андрій Сидор. – Сьогодні наші винороби, попри всі виклики, демонструють надзвичайну якість і професіоналізм. І ми хочемо показати цей результат львів’янам та гостям міста».

Гостям фестивалю пропонують авторські дегустації, зокрема експрес-тури «на ногах» від амбасадорів фестивалю – Ольги Тоічкіної, Анни-Євгенії Янченко, Олега Кравченка та Богдана Павлюха. Вечірню програму доповнять атмосферні, музичні виступи гуртів Twin Souls, Midnight Colours та ВІА «Квартирник». Фестиваль має на меті, окрім популяризації продукту, важливу благодійну ініціативу – збір коштів на міністарлінки та оплату зв’язку для підрозділу 1-го Окремого центру Сил Безпілотних систем.

«Окрім популяризації продукту, маємо важливу спільну благодійну мету - підтримка українського війська. Це наш спосіб об’єднати приємне з критично важливим», – розповідає Андрій Сидор.

