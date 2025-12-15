Нові вимоги для виноградарів і виробників вина

З початку 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила для виробників винограду та виноробної продукції, повідомляє Держпродспоживслужба.

Зміни передбачені законом «Про виноград, вино та продукти виноградарства», який встановлює сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина. А також це наближає українське законодавство у цій сфері до європейських норм.

Одним із ключових нововведень стане запровадження захисту географічних зазначень. Йдеться про назви вин і виноградної продукції, що пов’язані з певною місцевістю, кліматичними умовами або традиціями виробництва. Такі позначення підтверджуватимуть походження продукту та його унікальні властивості.

Крім того, в Україні створять Виноградарсько-виноробний реєстр – державну інформаційну систему, яка міститиме дані про виноградники, виробників та інших учасників ринку.

Також закон оновлює терміни й класифікацію виноробної продукції, встановлює стандарти якості, вимоги до маркування та визначає порядок державного контролю у виноградарсько-виноробній галузі.

Зауважимо, що під час повномасштабної війни в Україні відкрилися близько 70 нових виноробних підприємств. Однією з головних передумов цього стало оновлення законодавства, яке спростило процедуру ліцензування у виноробній галузі.

Раніше отримання ліцензії на виробництво вина коштувало близько 500 тис. грн і було складним процесом, але після впровадження спрощеної процедури реєстрації підприємці можуть оформити дозвіл менш ніж за два тижні. Це зробило виноробство більш доступним для малого бізнесу.

Водночас активний розвиток галузі призвів до дефіциту сировини. Наразі в Україні є близько 20 тис. гектарів виноградників, з яких близько 5 тис. га було закладено вже під час війни. Ці дані не враховують виноградники на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської та Миколаївської областей.