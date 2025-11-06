В Україні побільшало виноробень

В Україні під час повномасштабної війни відкрилися близько 70 нових виноробних підприємств. Основною передумовою цього стало оновлення законодавства, яке спростило процедуру ліцензування, повідомив голова Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України Володимир Печко, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, за останні 4,5 роки кількість виноробних підприємств зросла на 70%. Багато виробників вийшли з тіні, почали офіційно сплачувати податки та створювати робочі місця. Крім того, в Україні активно розвиваються невеликі сімейні виноробні – шато, яких, як зауважив Печко, раніше не існувало як у радянські часи, так і в перші десятиліття незалежності.

Отримати ліцензію можна за два тижні

Раніше отримання ліцензії на виробництво вина коштувало близько 500 тис. грн, проте після впровадження спрощеної процедури реєстрації підприємці можуть оформити дозвіл менш ніж за два тижні. Це зробило виноробство більш доступним для малого бізнесу.

Втім, стрімкий розвиток галузі призвів до дефіциту сировини. Нині в Україні налічують близько 20 тис. гектарів виноградників, з яких 5 тис. га закладено вже під час війни. Зауважимо, що ці дані не враховують окуповані території Криму, Херсонщини та Миколаївщини.

Печко зазначив, що кліматичні зміни відкрили нові можливості для виноградарства – нині плантації з’являються навіть у нетипових регіонах. Так, у Київській області вже діє близько десяти ліцензованих виноробень, які вирощують власний виноград і докуповують частину сировини на півдні країни.

Водночас українські виробники активно імпортують винний спирт, переважно з Молдови та Грузії, де виноградарство розвинене краще.

Серед позитивних змін у галузі експерт відзначив створення в Одеській області лабораторії ізотопного аналізу, яка дає змогу перевіряти якість виноматеріалів і підвищувати рівень готової продукції.

«Завдяки активізації переробних підприємств вирощування винограду стало рентабельним. Якщо у 2023 році кілограм винограду на переробку коштував 5-8 грн, то у 2024-2025 роках ціна зросла до 18-25 грн», – повідомив Печко.

Він додав, що обсяги експорту українського вина поки залишаються незначними.

«Поки що ми не можемо назвати себе великими експортерами, хоча потенціал є. Але зараз важливіше зміцнювати власний ринок, робити якісну продукцію і конкурувати всередині країни», – підсумував голова Асоціації виноградарів та виноробів.