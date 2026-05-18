Куба купує ударні безпілотники у Росії та Ірану з 2023 року

Куба придбала понад 300 військових безпілотників і почала обговорювати плани щодо їх використання для атак на цілі США. Про це повідомило новинне видання Axios з посиланням на секретні розвідувальні дані 17 травня.

За даними видання, ціллю дронів може стати військово-морська база США в затоці Гуантанамо на південному сході Куби, військові судна та, можливо, авіабаза флоту Кі-Вест у Флориді.

У коментарі Axios високопосадовець США на умовах анонімності повідомив, що адміністрація президента Дональда Трампа стурбована розвитком подій у сфері війни з використанням безпілотників та присутністю іранських військових радників у Гавані.

«Коли ми думаємо про те, що ці типи технологій перебувають так близько один до одного, і про низку зловмисників, від терористичних груп до наркокартелів, від іранців до росіян, це викликає занепокоєння», – розповів співрозмовник, додавши, що це «наростальна загроза».

Американські чиновники зауважили, що Куба купує ударні безпілотники у Росії та Ірану з 2023 року та прагне збільшити ці закупівлі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес звинуватив США у сфабрикуванні «надуманої справи» з метою виправдання економічних санкцій та можливого військового втручання, передає радіостанція Deutsche Welle.

«Не маючи жодних законних підстав, уряд США день у день вибудовує надуману справу, щоб виправдати жорстоку економічну війну проти кубинського народу та можливу військову агресію», – написав Родрігес в іксі.

У своїй заяві Родрігес наголосив, що Куба «не загрожує війною і не прагне її», однак прямо не згадав звинувачення щодо дронів.

Журналісти зазначають, що звіт Axios з’явився на тлі посилення тиску США на Кубу.

Наприкінці минулого тижня американські медіа повідомили, що США вживають заходів для висунення звинувачень проти голови Державної ради Куби Рауля Кастро, який є братом покійного багаторічного лідера держави Фіделя Кастро.

У травні повідомлялось, що США суттєво збільшили кількість розвідувальних польотів поблизу Куби. Схожа активізація розвідувальних польотів уже спостерігалася перед операціями у Венесуелі та Ірані.