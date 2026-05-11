ВМС та ВПС США активно використовували як пілотовані літаки, так і безпілотники

США суттєво збільшили кількість розвідувальних польотів поблизу Куби. Від початку лютого американські військові здійснили щонайменше 25 місій біля кубинського узбережжя. Про це у неділю, 10 травня, повідомив телеканал CNN з посиланням на відкриті дані авіамоніторингу.

За інформацією журналістів, із 4 лютого ВМС та ВПС США активно використовують для польотів як пілотовані літаки, так і безпілотники. Більшість місій проходила поблизу Гавани та Сантьяго-де-Куба – найбільших міст країни. Деякі літаки підлітали до острова на відстань приблизно 64 км.

Серед техніки, яку використовували американські військові, були патрульні літаки P-8A Poseidon, призначені для морського спостереження та збору розвідданих. Також у небі помічали літаки радіоелектронної розвідки RC-135V Rivet Joint і висотні безпілотники MQ-4C Triton. У CNN зазначають, що подібна активність привернула увагу не лише через близькість до кубинського узбережжя, а й через різке збільшення кількості місій. До лютого такі польоти у відкритих даних фіксувалися рідко.

На цьому тлі Вашингтон посилював політичний тиск на Кубу. 1 травня Дональд Трамп розширив санкції проти країни, обмеження стосувалися людей, які підтримують кубинську владу, силові структури або причетні до корупції та порушень прав людини. Наступного дня Трамп також заявив, що американські ВМС можуть «зайти на Кубу дорогою додому» після завершення операції проти Ірану.

Журналісти звернули увагу, що схожа активізація розвідувальних польотів уже спостерігалася перед іншими діями США за кордоном. Зокрема, така ситуація передувала захопленню президента Венесуели Ніколас Мадуро на початку 2026 року та початку американської операції в Ірані.

Нагадаємо, що наприкінці січня Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу та пригрозив митами державам, які постачають їй нафту. Американський президент звинуватив кубинську владу у співпраці з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла».