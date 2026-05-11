Військовий бус кілька разів перекинувся

Смертельна аварія сталася за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП неподалік села Гермаківка Іване-Пустенської громади близько обіду 10 травня. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, унаслідок чого авто перекинулося. Важкі травми отримав пасажир, який згодом помер у лікарні.



ДТП трапилася на дорозі Тернопіль – Жванець. Про аварію першими повідомили в телеграм-каналі «Реальний Тернопіль». Там опублікували відео, на якому видно, що кілька військовослужбовців стоять біля пошкодженого темно-зеленого буса.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі ZAXID.NET зазначила, що в ДТП потрапили військовослужбовці однієї з частин. З власних джерел ZAXID.NET також стало відомо, що це військові, які відрекомендовані до одного з районних ТЦК та СП. Один з них загинув в аварії.

Поліцейські під час перевірки встановили, що на момент ДТП в салоні авто був водій з пасажиром. Кермувальник Volkswagen Т5 не розрахував безпечної швидкості руху та дорожнього покриття, допустив з’їзд на узбіччя, після чого автівка перекинулася, повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 11 травня.



До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 57-річного чоловіка, однак врятувати його життя не вдалося. Отримав тілесні ушкодження й 44-річний житель Чортківського району. Йому надали допомогу без госпіталізації. Слідчі поліції відкрили провадження, відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).



Наразі поліція розшукує очевидців автомобільної аварії. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини ДТП, просять повідомити за номерами (0352) 27 12 84 та (067) 471 66 23.