Поліцейські встановлюють обставини конфлікту за участю військовослужбовця ТЦК та тернополянки, який трапився на масиві Дружба. Обидвоє учасників конфлікту звернулися в травмпункт.

У середу вранці, 6 травня, в телеграмі оприлюднили відео з Тернополя. На ньому видно, як жінка кричить на військовослужбовця, потім намагається вдарити його, а він б’є її у відповідь. У поліції Тернопільщини повідомили, що подія сталася на вулиці Миру. Під час оповіщення військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який порушив вимоги військово-облікового законодавства. Порушника намагалися доставити до військкомату. Дружина чоловіка почала суперечку з представником ТЦК, унаслідок чого між ними виникла сутичка.

У поліції додали, що жінка і військовий ТЦК звернулися у травмпункт. Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР, а після з’ясування всіх обставин події – нададуть правову кваліфікацію.

У коментарі ZAXID.NET в Тернопільському обласному ТЦК і СП зазначили, що військовослужбовці ТЦК та нацгвардійці виявили військовозобов’язаного у дворі будинку. Чоловік відмовився сам їхати у військкомат, почав чинити опір та провокувати конфлікт. Після цього до нього приєдналися сторонні особи, зокрема, і його дружина..

Унаслідок конфлікту тілесні ушкодження отримали військовослужбовець та дружина військовозобов’язаного, повідомили в Тернопільському обласному ТЦК і СП. За цим фактом у військкоматі проведуть службову перевірку.