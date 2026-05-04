У селі Чудель Сарненського району між групою оповіщення та 16-річним місцевим жителем виник конфлікт, унаслідок якого неповнолітній потрапив до лікарні. Мати підлітка заявила поліції, що її сина побили працівники ТЦК. У відомстві цю інформацію перевіряють.

За інформацією пресслужби поліції Рівненщини, 3 травня близько 18:40 матір потерпілого звернулася до правоохоронців і повідомила, що поблизу села Чудель її 16-річний син їхав мотоциклом разом із неповнолітнім товаришем, коли їх зупинили працівники ТЦК і попросили предʼявити документи.

«Зі слів хлопця, він повідомив свій вік, а товариш у цей час втік. Підліток стверджує, що між ним і присутніми виник конфлікт, під час якого його нібито вдарили металевою палицею», – повідомили правоохоронці.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, забої кінцівок і грудної клітки.

У Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили 4 травня, що керівництво ТЦК співпрацює зі слідством і проводить власну службову перевірку. Якщо вину військовослужбовців доведуть, їх обіцяють притягнути до відповідальності.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу, до 200 годин громадських робіт або до року виправних робіт.