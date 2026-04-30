Мешканець Рівненщини відкрив вогонь по групі оповіщення

Правоохоронці розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по групі оповіщення у Дубенському районі. Унаслідок інциденту постраждали військовий та поліцейський. Про це у четвер, 30 квітня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, 29 квітня близько 17:00 працівники ТЦК спільно з поліцейським офіцером громади побачили у селі Верба чоловіка, який ішов із велосипедом у руках.

«Коли правоохоронці наблизилися до нього для перевірки документів, чоловік відкрив вогонь із автомата. Унаслідок стрілянини поранено військового та поліцейського», – повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство та наразі розшукують нападника.

За прикметами, чоловікові 48 років, він худорлявої тілобудови, зростом орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною. Був одягнений у камуфляж.

На фейсбук-сторінці Вербської громади повідомили, що до злочину може бути причетний місцевий житель Павло Калінін, який самовільно залишив військову частину.

Ймовірний стрілець Павло Калінін (фото Вербської громади)

Якщо вам відома інформація про місце перебування стрільця, просять повідомити за номерами телефонів: чергова частина 0500327234, 0365632702.