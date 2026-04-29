Підозрюваному загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

У Хмельницькому місцевий житель кілька разів вистрілив у службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, порушника затримали на місці. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомили пресслужби прокуратури та поліції області.

За даними слідства, 34-річний хмельничанин близько п’яти разів вистрілив із пневматичного пістолета в автомобіль патрульних, який рухався вулицею Інститутською. Також він пошкодив припаркований легковик.

«Патрульні зреагували миттєво. Вони зупинили автомобіль та затримали чоловіка, застосувавши кайданки та спецзасоби», – йдеться в повідомленні.

На місце також викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події. Відомо, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї або іншого спеціально підготовленого предмета) та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.