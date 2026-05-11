Зеленський заявив, що Україна проводить підготовчі процедури для політичних домовленостей

Україна продовжує розширювати міжнародну співпрацю у сфері оборонних технологій та працює над укладанням угод Drone Deal майже з 20 країнами світу. Частину домовленостей уже офіційно підписали. Про це у понеділок, 11 травня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, на різних етапах переговорів перебувають близько 20 держав. Уже підписано чотири угоди, у межах яких триває підготовка перших контрактів. З іншими країнами Україна проводить підготовчі процедури для майбутніх політичних домовленостей, які мають відкрити можливості для співпраці бізнесу.

Зеленський також заявив, що країна вже отримує перші результати від реалізації таких угод. Зокрема, йдеться про забезпечення необхідного обсягу пального на українському ринку. Окрім цього, влада очікує і суттєвого фінансового ефекту від міжнародної співпраці.

Президент додав, що Україна готує нові безпекові домовленості в межах Drone Deal ще з одним регіоном світу. Наразі співпраця охоплює країни Близького Сходу, Перської затоки, Південного Кавказу та Європи.

Формат Drone Deal передбачає довгострокову співпрацю між Україною та партнерами у сфері оборонної промисловості. Йдеться про спільне виробництво дронів і сучасних технологій, будівництво виробничих ліній, експорт української зброї, фінансування оборонних проєктів та розробку нових систем безпеки.

Раніше Зеленський заявляв, що українська розвідка отримала документи, у яких російська влада визначила напрямки протидії контактам України з міжнародними партнерами в межах ініціативи Drone Deals.