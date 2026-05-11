Інцидент стався після закінчення мітингу

У неділю, 10 травня, в Івано-Франківську в учасниць акції проти нового Цивільного кодексу України опоненти з акції «За традиційні сімейні цінності» силою відібрали плакати. На нападників склали протоколи за дрібне хуліганство.

На протест проти проєкту ЦКУ №15150 в Івано-Франківську зібралися майже 300 людей, передає «Суспільне». Вони виступали проти окремих положень кодексу, які можуть обмежувати права жінок, ЛГБТ-спільноти, військовослужбовців і створювати ризики у питаннях власності та земельних відносин.

Учасники акції проти нового Цивільного кодексу України в Івано-Франківську. Фото «Суспільне»

Водночас з іншого боку площі близько 50 людей вийшли на мітинг «За традиційні сімейні цінності», заявляючи про підтримку традиційної сім’ї та виступаючи проти легалізації одностатевих шлюбів.

Учасники акції «За традиційні сімейні цінності», фото «Суспільне»

Як розповіла голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко, після закінчення акції на неї з іншою учасницею напала група людей з контракції «За традиційні цінності».

«6 людей переслідували нас, напали і відібрали плакати, які ми забрали після нашої акції. Одного з молодиків затримали люди в цивільному», – написала Олена Шевченко у фейсбуці.

У понеділок, 11 травня, у поліції Івано-Франківської області повідомили, що плакати з рук учасниць акції вирвали двоє чоловіків – 22-річний мешканець Тлумацької громади та 16-річний житель Івано-Франківська.

Обох правопорушників доставили до районного управління поліції та склали на них протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає від 51 грн до 119 грн штрафу або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту.