У понеділок, 11 травня, стартувала реєстрація на участь в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту. Подача документів триватиме до 16 травня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Хто зможе зареєструватися

Подати документи можуть ті вступники, які не зареєструвалися раніше з поважних причин, а також підозрювані, які перебувають слідчих ізоляторах за рішенням суду або вже в установах виконання покарань. Право на повторне подання документів мають і ті, кому відмовили в реєстрації під час основного періоду.

Абітурієнти, яким раніше відмовили у реєстрації

Учасникам, які намагалися зареєструватися раніше, але отримали відмову, не потрібно реєструватися повторно. Вони повинні доопрацювати інформацію та завантажити необхідні документи у вже створеному кабінеті.

Найчастішою причиною відмови ставали:

завантаження скриншоту із застосунку «Дія» замість сканкопії або фотокопії документа;

неправильно оформлена довідка з місця навчання;

відсутність документа, що пояснює причину невнесення інформації про РНОКПП.

Випускники 2026 року мають подати довідку із закладу освіти, де обов’язково має бути чітко зазначено, що учень або учениця завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році, а також мають бути номер і дата видачі документа.

Після завантаження виправлених документів їх потрібно повторно надіслати на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація тих, хто не подавав документи раніше

Нові учасники повинні:

створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО. Можна скористатися застосунком «Дія» для автоматичного підтягування персональних даних;

завантажити копії реєстраційних документів;

додати документ, який підтверджує поважну причину пропуску основного етапу реєстрації;

подати заяву з проханням допустити до участі в додаткових сесіях НМТ.

Поважні причини для участі у додатковій реєстрації

Зареєструватися під час додаткового періоду вступники мають право з таких поважних причин:

отримання документа, що посвідчує особу, уже після завершення основної реєстрації;

тимчасова непрацездатність упродовж останнього дня основного періоду реєстрації;

смерть близьких родичів упродовж останніх семи календарних днів основного етапу.

У кожному випадку вступники мають надати документи, що підтверджують відповідні обставини.

Якщо вступники не натиснуть кнопку «Надіслати на обробку», регіональний центр не зможе опрацювати заявку, відповідно їх не зареєструють для участі в тестуванні.

Учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення в персональному кабінеті та вчасно виправляти недоліки в документах.