Зеленський повідомив, що Росія готує зрив співпраці в межах ініціативи Drone Deals

Президент Володимир Зеленський у середу, 29 квітня, заявив, що українська розвідка отримала документи, у яких російська влада визначила напрямки протидії контактам України з міжнародними партнерами в межах ініціативи Drone Deals.

За словами Зеленського, у документах ідеться про те, що російське політичне керівництво вважає серйозною загрозою можливість України залучати нові інвестиції та розширювати міжнародну співпрацю у сфері оборони й виробництва зброї.

«Позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки й виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет», – зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що особливу увагу РФ планує приділяти зриву співпраці України з партнерами на Близькому Сході та в країнах Перської затоки.

Зауважимо, що ініціативу Drone Deals Україна спочатку запропонувала США як механізм посилення протиповітряної оборони. Ідея передбачала обмін українських технологій захисту від дронів на американські системи протидії балістичним ракетам. Проте остаточного рішення щодо реалізації проєкту наразі не ухвалили через незацікавленість президента Дональда Трампа. Згодом Україна почала розширювати коло потенційних партнерів для співпраці в межах Drone Deals. Зокрема, свою пропозицію щодо цього висловила Італія.

Нагадаємо, 28 квітня Зеленський повідомив про погодження всіх деталей на рівні державних інституцій для відкриття експорту зброї українського виробництва.