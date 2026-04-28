Ракта «Фламінго» українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження всіх деталей на рівні державних інституцій для відкриття експорту зброї українського виробництва. Про це він заявив у вівторок, 28 квітня, у своєму телеграм-каналі.

Україна співпрацюватиме з країнами-партнерами в межах ініціативи Drone Deals – спеціальних угод щодо виробництва та постачання озброєння. Йдеться про дрони, ракети, снаряди та інші види озброєння, техніки, програмного забезпечення, інтеграції з оборонними системами інших країн, а також обмін українською експертизою та технологіями. Володимир Зеленський уже затвердив напрями співпраці між державами, а також доручив опрацювати механізм автоматичних дозволів для підприємств на експорт зброї.

«Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний механізм для роботи компаній», – повідомив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що українські виробники отримають можливість виходу на зовнішні ринки за умови, що потреби Сил оборони забезпечуватимуться насамперед. Він зазначив, що профіцит виробництва деяких видів українського озброєння сягає 50%. Таких показників вдалося досягти завдяки співпраці з країнами-партнерами, а також державним інвестиціям у військово-промисловий комплекс.

Крім того, президент доручив МЗС, СБУ та розвідці визначити перелік країн, до яких Україна не зможе експортувати зброю через їхню співпрацю з Росією.

«РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом того, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть виготовити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреб Сил оборони нашої держави», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, експорт українського озброєння Володимир Зеленський анонсува ще у вересні 2025 року. Рішення було повʼязано з тим, що деякі види сучасної зброї Україна здатна виробляти в значно більших обсягах, ніж може профінансувати, а окремі позиції вже є у надлишку. У лютому 2026 року стало відомо, що Україна відкрила експорт дронів власного виробництва до країн Європи.