Поліцейський розкладає гроші у помешканні одного з фігурантів справи

У Запоріжжі правоохоронці викрили працівників низки медичних закладів, які налагодили масштабну схему з продажу фіктивних довідок про інвалідність. За свої послуги фігуранти заробили понад 200 млн грн, повідомили у понеділок, 11 травня, у пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, до злочинної схеми причетні шестеро учасників. Серед них – завідувачка відділення комунального закладу охорони здоровʼя, виконувач обовʼязків заступника медичного директора профпатологічного закладу охорони здоров’я Києва, колишня працівниця Держпраці, а також посередники. Правоохоронці підозрюють їх у створенні схеми оформлення підробних довідок про інвалідність, завдяки яким можна було отримати відстрочку від мобілізації, підвищену пенсію та право виїхати за кордон.

«Учасники схеми підшукували військовозобов’язаних громадян та пропонували їм “допомогти” з оформленням групи інвалідності, що нібито стала результатом впливу шкідливих виробничих факторів на роботі. Вартість таких “послуг” становила 420 тис. грн з кожного», – повідомили у пресслужбі поліції.

За гроші фігуранти вносили неправдиві відомості до офіційних медичних документів, створюючи фейкові історії хвороби. Крім того, вони організовували клієнтам підробне стаціонарне лікування у Запоріжжі.

«На підставі сфальсифікованої медичної документації до електронної системи охорони здоров’я вносили дані про “діагностоване” захворювання. Надалі з таким пакетом документів чоловіків направляли до підконтрольних лікарів спеціалізованих профпатологічних закладів, які за гроші встановлювали зв’язок набутого “захворювання” з професійною діяльністю та видавали відповідні висновки», – повідомили у пресслужбі поліції.

За даними правоохоронців, послугами фігурантів скористалися понад 500 людей. За попередніми підрахунками, лише у 2025 році організатори схеми отримали понад 200 млн грн.

Поліція та КОРД провели 45 обшуків у медичних закладах та місцях проживання фігурантів у Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7,3 млн грн, медичні печатки та штампи, документи, справи пацієнтів, компʼютери та мобільні телефони.

Шістьом учасникам схеми повідомили про підозри за чотирма статтями ККУ:

ч. 2 ст. 28 ККУ, ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом);

ч. 1 ст. 369 ККУ (хабарництво);

ч. 3 ст. 362 ККУ (Несанкціоновані дії з інформацією);

ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

На майно учасників схеми загальною вартістю 20 млн грн наклали арешт – йдеться про шість авто і два обʼєкти нерухомості у Києві та Львівській області. Наразі триває досудове розслідування.