Організаторку та її спільника затримали під час отримання чергового траншу

Правоохоронці викрили на Волині групу лікарів і посередників, які за гроші оформляли чоловікам призовного віку фіктивні діагнози та групи інвалідності. Вартість таких послуг становила від 8 до 15 тис. доларів. Про це у пʼятницю, 8 травня, повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, організувала схему 47-річна підприємиця з Ковеля разом із колишнім військовослужбовцем. Вони залучили лікарів різних спеціальностей із медичних закладів області та членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

За гроші учасники групи формували історії хвороби, виготовляли фіктивні медичні документи, організовували псевдолікування та вносили неправдиві дані до електронної медичної системи. Надалі клієнтів скеровували до підконтрольних лікарів і медзакладів для отримання висновків та встановлення інвалідності.

За попередніми даними, щонайменше 20 військовозобов’язаних незаконно отримали групи інвалідності, а загальний прибуток від схеми міг сягати близько 300 тис. доларів.

Правоохоронці встановили, що організаторка також легалізовувала доходи, придбавши автомобілі преміумкласу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тис. доларів.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими поліції затримали організаторку та її помічника під час отримання чергового траншу в розмірі 4 тис. доларів.

Поліцейські провели 17 обшуків вдома та на роботі у фігурантів. Вилучили 9 600 доларів, 584 000 грн, понад 3 700 євро, автомобіль Audi Q7, медичні печатки, документацію, ноутбуки, мобільні телефони та чорнові записи.

Організаторці та двом спільниками оголосили підозри за ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо запобіжних заходів та встановлення інших учасників схеми.