Представницю громадської організації на Волині викрили на 16 тис. доларів хабаря
За гроші підозрювана обіцяла військовозобовʼязаному оформити третю групу інвалідності
До теми
Правоохоронці викрили представницю громадської організації на Волині на отриманні 16 тис. доларів хабаря. За гроші підозрювана обіцяла військовозобовʼязаному оформити групу інвалідності. Про це у четвер, 22 січня, повідомили пресслужба Офісу генпрокурора та СБУ.
За даними слідства, 42-річна волинянка обіцяла потенційному клієнту виготовити фіктивні медичні документи та сприяти в оформленні інвалідності третьої групи для уникнення мобілізації. Свої послуги вона оцінювала у 16 тис. доларів.
Правоохоронці затримали зловмисницю у Ковелі під час отримання першого траншу хабаря у розмірі 10 тис. доларів. Наразі слідчі встановлюють ймовірних співучасників схеми.
Волинянці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до десяти років увʼязнення.