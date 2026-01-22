Зловмисницю затримали у Ковелі під час отримання першого траншу

Правоохоронці викрили представницю громадської організації на Волині на отриманні 16 тис. доларів хабаря. За гроші підозрювана обіцяла військовозобовʼязаному оформити групу інвалідності. Про це у четвер, 22 січня, повідомили пресслужба Офісу генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, 42-річна волинянка обіцяла потенційному клієнту виготовити фіктивні медичні документи та сприяти в оформленні інвалідності третьої групи для уникнення мобілізації. Свої послуги вона оцінювала у 16 тис. доларів.

Правоохоронці затримали зловмисницю у Ковелі під час отримання першого траншу хабаря у розмірі 10 тис. доларів. Наразі слідчі встановлюють ймовірних співучасників схеми.

Волинянці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до десяти років увʼязнення.