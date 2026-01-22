Гроші за контрабанду, які виявили на Волинській митниці

Детективи НАБУ провели обшуки на митному посту «Луцьк» Волинської митниці, під час яких знайшли мільйон доларів готівки. Про це у четвер, 22 січня, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, а речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила ZAXID.NET цю інформацію.

«Мільйон доларів вам у стрічку, але не на фарт. НАБУ проводить обшуки на Волинській митниці. Гроші за контрабанду, яка далі йде в країну та реалізується без документів через величезні контрабандні мережі», – написав Данило Гетманцев у телеграмі.

За інформацією журналіста Євгена Плінського, йдеться про схему з розмитненням на Волинській митниці близько 2 тис. автомобілів за підробленими сертифікатами EUR.1, які надають пільгу зі сплати мита, зменшуючи його з 10% до 1,8%.

За його словами, схема нібито діяла на митному посту «Луцьк» за участі керівництва посту та кількох сторонніх людей, які займалися збутом бланків сертифікатів EUR.1.

Журналіст також стверджує, що лише упродовж 2023–2024 років втрати державного бюджету могли перевищити 105 млн грн. Крім того, за його інформацією, під час обшуків 21 січня детективи НАБУ, окрім доказів у цій справі, виявили готівку, яку він називає «місячною касою» від різних схем на Волинській митниці за грудень.

Як зазначає відомий закарпатський депутат Віктор Глагола, після того як із 1 вересня 2024 року дію тарифних преференцій припинили, схема не зникла, а трансформувалася. За його словами, у 2024 році з використанням незаконних пільг було розмитнено 1916 автомобілів, понад 1800 з них – лише за пів року. У середньому за цією схемою оформлювали близько 300 авто щомісяця.

Коментуючи ситуацію, народний депутат Ярослав Железняк заявив про необхідність системної реформи Державної митної служби.

Водночас речниця Волинської митниці Валентина Черниш повідомила ZAXID.NET, що обшуки проводили в межах кримінального провадження, відкритого у 2024 році. За її словами, йдеться про «стару справу», деталі якої вона відмовилася коментувати. Підозр за результатами обшуків наразі нікому не оголошували.

Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ проводило обшуки в Луцькій міській раді та Волинській обласній раді через викриття корупційної схеми. За даними слідства, голова фракції ВО «Свобода» у Волинській облраді Анатолій Вітів разом із 38-річним очільником тієї ж фракції в Луцькій міськраді Миколою Федіком вимагали в користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тис. доларів хабаря за надання дозволу на будівництво багатоповерхівки. Підозрювані встигли отримати половину суми – 15 тис. доларів.

24 грудня Вищий антикорупційний суд застосував до Анатолія Вітіва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн, а 5 січня 2026 року запобіжний захід у вигляді застави 4 992 000 грн обрали й Миколі Федіку.