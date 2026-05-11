Панічні атаки можуть виникати на тлі хронічного стресу та внутрішнього виснаження

«Чому мені раптом стало важко дихати?», «А якщо зі мною щось станеться?», «Чому серце так сильно б’ється?» − для людей, які переживали панічну атаку, ці думки звучать знайомо. Напад паніки раптово може застати будь-де: у транспорті, на роботі, посеред ночі чи навіть під час звичайної прогулянки.

У такі моменти людина часто навіть не розуміє, що з нею відбувається – ніби втрачає контроль над власним тілом. Панічні атаки виснажують не лише фізично, а й емоційно, змушуючи жити в постійному страху, що це повториться знову.

Психологиня Наталія Дем’янюк пояснює, що панічна атака – це не «слабкість характеру» і не ознака божевілля, а реакція психіки та тіла на надмірну внутрішню напругу. Під час панічного нападу людина відчуває підвищене серцебиття, запаморочення, задуху, страх смерті – і це все в ситуаціях, які об’єктивно не є небезпечними.

«Панічна атака виникає і завершується раптово, її не можливо передбачити чи уникнути», − пояснює Наталія Дем’янюк.

Симптоми панічної атаки

Психологиня пояснює, що типовими фізичними симптомами панічної атаки є підвищене серцебиття, біль у грудях, задуха, запаморочення, пітливість, тремор, нудота чи дискомфорт у животі.

Під час панічної атаки організм реагує так, ніби людині загрожує реальна небезпека. Наднирники починають активно виробляти адреналін і кортизол – гормони стресу, які запускають природну реакцію «бий або тікай». Водночас реальної загрози у цей момент немає, однак тіло поводиться так, ніби потрібно негайно рятуватися.

Як зазначає Наталія Дем’янюк, серед психологічних проявів панічної атаки виокремлюють відчуття дереалізації – коли навколишній світ сприймається неприродним або несправжнім. А також відчуття деперсоналізації – стану, за якого людина ніби втрачає зв’язок із собою та власними відчуттями. Під час нападу часто з’являється сильний страх смерті, втрати контролю чи божевілля.

Причини панічної атаки

Наталія Дем’янюк розповідає, що панічні атаки можуть виникати тоді, коли людина тривалий час накопичує сильну внутрішню напругу, емоції чи переживання, з якими психіці важко впоратися. Тоді ця напруга починає проявлятися через тіло – у вигляді сильного серцебиття, задухи, тремтіння та інших симптомів.

За словами фахівчині, панічна атака виникає без тригерів, проте у процесі психотерапії знаходять несвідомі чинники, які провокують такі стани.

Панічна атака може застати людину будь-де - вдома, у транспорті чи на роботі.

Як допомогти собі та близьким під час панічної атаки

Якщо поруч хтось переживає «панічку», насамперед варто залишатися спокійним, не знецінювати почуття людини та дати їй відчуття підтримки й безпеки.

Якщо ж панічні атаки виникають у вас, то важливо пам’ятати: ці стани не є небезпечні для життя. Психологиня наголошує, що під час панічного нападу не варто намагатися боротися із симптомами, адже це лише підсилює тривогу. Натомість варто спробувати спостерігати за своїм станом: називати емоції, які виникають, звертати увагу на сигнали тіла та усвідомлювати, що саме відбувається у цей момент.

Однією з найпоширеніших технік самодопомоги, за словами Наталії Дем’янюк, є метод «5-4-3-2-1». Він допомагає переключити увагу з тривоги на навколишній світ. Для цього потрібно назвати 5 предметів, які ви бачите, 4 речі, яких можете торкнутися, 3 звуки, які чуєте, 2 запахи та 1 смак, який можете відчути.

Чи можна повністю позбутися панічних атак

Психологиня розповідає, що панічних атак можна позбутися, якщо працювати не лише із симптомами, а й із причинами їхнього виникнення, адже панічні атаки – це сигнал про внутрішню напругу чи конфлікт, з яким психіці важко впоратися.

Коли людина починає краще розуміти свої емоції, переживання та внутрішні процеси, такі симптоми поступово зникають. Замість панічних атак, психіка знаходить здоровіші способи реагувати на стрес і переживання.

Окрім цього, у психотерапії робота може полягати у формуванні відчуття безпеки та захищеності. Зокрема, допомагає робота з уявою та образами, які дозволять людині напрацювати внутрішній ресурс і відчуття опори у повсякденному житті.

Коли варто звертатися до спеціаліста

Звертатися до фахівця варто тоді, коли панічні атаки починають впливати на повсякденне життя, заважають навчанню, роботі, спілкуванню чи загалом погіршують емоційний стан.

Особливо важливими сигналами є повторювані напади, постійний страх нової панічної атаки та уникаюча поведінка – коли людина починає змінювати свій спосіб життя через тривогу, уникає певних місць або ситуацій.

Психологиня радить пройти базовий медичний чекап, щоб виключити можливі фізичні причини симптомів. Зокрема, варто перевірити стан щитоподібної залози, серцево-судинної системи, рівень заліза та вітаміну D.

Попри те, що панічні атаки не є небезпечними для життя та не призводять до зупинки серця чи втрати здорового глузду, вони можуть сильно виснажувати психіку, викликати відчуття безпорадності, втрати безпеки та постійного напруження.

Фахівці радять не ігнорувати повторювані панічні атаки та звертатися по допомогу.

Найпоширеніші міфи про панічні атаки

«Треба навчитись контролювати панічну атаку». Панічна атака сама по собі пов’язана з відчуттям втрати контролю. Саме тому надмірні спроби повністю «взяти себе в руки» чи контролювати свій стан часто лише посилюють тривогу та внутрішню напругу. Натомість важливо навчитися не сприймати ці відчуття, як реальну загрозу.

«Якщо уникати ситуацій чи місць, які викликають страх, панічні атаки зникнуть». Насправді така поведінка лише посилює тривогу та закріплює відчуття небезпеки. З часом людина починає дедалі більше обмежувати себе, а симптоми можуть ставати сильнішими й виникати частіше.

«При панічній атаці треба випити заспокійливе». Безконтрольне вживання заспокійливих закріплює уникаючу поведінку. Для безпечної медикаментозної підтримки варто звернутись до лікаря.

За сильним страхом, який виникає під час нападу, часто стоять виснаження, накопичена тривога чи внутрішня напруга, з якою психіка більше не справляється самостійно. І хоча панічні атаки можуть сильно впливати на якість життя, з ними можна працювати – поступово повертаючи собі відчуття безпеки, опори та спокою. Найважливіше у такі моменти – не залишатися наодинці зі своїм страхом і пам’ятати, що звернення по допомогу є не слабкістю, а турботою про себе.