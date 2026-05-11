Аніта Орбан розповіла про політику нового уряду в ЄС

Кандидатка на посаду міністерки закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна більше не буде використовувати право вето як політичний інструмент для тиску на Європейський Союз. Про це вона сказала у понеділок, 11 травня, під час слухань перед комітетом з європейських справ, передає Index.

Політикиня різко розкритикувала попередній угорський уряд під головуванням Віктора Орбана, який часто використовував право вето в ЄС для отримання політичних поступок, та заявила, що Угорщина «була пішаком, а не партнером» Євросоюзу.

Під час слухань Аніта Орбан заявила, що новий уряд припинить попередню політику Віктора Орбана щодо шантажу ЄС. Посадовиця пообіцяла, що за її головування в МЗС Угорщина не буде мовчазною державою-членом і водночас захищатиме власні інтереси.

«Вето не буде інструментом внутрішньополітичної кампанії, і його не використовуватимуть як політичну зброю чи інструмент політичного театру, на відміну від останніх 16 років», – запевнила Аніта Орбан.

За словами політикині, серед найбільш актуальних питань для Угорщини – повернення фінансової допомоги від ЄС, яку призупинили через ризики для верховенства права та корупцію в країні. Вона наголосила, що завданням нового уряду Угорщини буде відновити довіру в ЄС та виконати необхідні умови для отримання грошей.

Нагадаємо, 9 травня голова партії «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр офіційно обійняв посаду премʼєр-міністра Угорщини. Його заступниця Агнеш Форстхоффер стала спікеркою парламенту.